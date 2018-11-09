Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu'na Ziyaretler

Erciş
Belediyesi Plaj Futbol
Takımı oyuncuları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, takım oyunlarının müsabakalarda büyük başarılar elde ettiğini ve ilçenin gururu haline geldiğini belirterek, sporculara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Takım kaptanı Emin Kaya
da ziyarette yaptığı konuşmada, kendilerine verilen destekten ötürü yetkililere teşekkür etti.
Oyuncular daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan'ı makamında ziyaret etti.
Futbol,Erciş