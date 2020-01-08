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Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyareti

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, eşi Gülay Mehmetbeyoğlu ile Ergücü İlkokulunu ziyaret etti.

08.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:26Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyareti
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, eşi Mehmetbeyoğlu ile Ergücü İlkokulunu ziyaret etti.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Ergücü Mahallesindeki okula giden Mehmetbeyoğlu, öğretmenlerle bir araya geldi.
Okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Mehmetbeyoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle kitap okudu, çeşitli hediyeler dağıttı.
Belediye olarak şehrin her köşesinde eğitim, alt ve üst yapı çalışmalarında vatandaşların yanında olacaklarını belirten Mehmetbeyoğlu, okullardaki başarılarının daha yüksek seviyeye çıkarılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.
Mehmetbeyoğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ve şube müdürleri de eşik etti.

Gülay, Güncel

Kaynak: AA

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