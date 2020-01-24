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Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'ndan akşam denetimi

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu belediyeye ait ekmek fabrikası ile makine ve ikmal Müdürlüğünü akşam saatlerinde denetleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

24.01.2020 21:29 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:34Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'ndan akşam denetimi
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu belediyeye ait ekmek fabrikası ile makine ve ikmal Müdürlüğünü akşam saatlerinde denetleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu vermeden akşam belediyeye ait ekmek fabrikasında incelemelerde bulundu. Günlük 10 bin ekmeğin çıkartıldığı ve vatandaşlara 75 kuruştan satışa sunulduğu ekmek fabrikasını denetleyen Mehmetbeyoğlu, hizmete sunulan ekmeğin hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanarak vatandaşlara sunulduğunu söyledi. Denetimlerin bundan sonra da haber verilmeden belediyeye bağlı tüm kurumlarda gerçekleştirileceğini de ifade eden Mehmetbeyoğlu ardından, Erciş Belediyesi Makine ve İkmal Müdürlüğünü de ziyaret etti. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Mehmetbeyoğlu, belediye olarak karla mücadelede hizmet veren personel ile iş makinelerinin vatandaşın günün 24 saati hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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