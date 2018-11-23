Erciş Milli Eğitim Müdürü Şimşek, Öğretmenleri Ziyaret Etti

Erciş
Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı okullarda öğretmenleri ziyaret etti. Şimşek, merkeze bağlı Gültepe
ve Çakırbey ilkokullarını ziyaret ederek, öğretmenlerle bir süre görüştü.
Gültepe İlkokulu ziyaretinde konuşan Şimşek, Erciş'te 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde 76 öğretmenin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Şimşek, "Fedakarca gece gündüz çalışan, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.
Gültepe İlkokulu öğretmenlerinden Oğuz Durmaz ise köy okulunda görev yapmanın büyük zorlukları bulunduğunu ancak tüm öğretmenlerin başarıyla görevlerini yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.
Şimşek, ziyaretinde öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
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