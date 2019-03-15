Erciş Osb İçin 13 Milyon TL Destek

Kaynak: İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında Eciş Organize Sanayi Bölgesine 13 milyon TL ödenek aktarılması talimatını verdiğini söyledi.AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Organize Sanayi Bölgesi projesine 2017 yılında başlandığını, ancak süreç ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve ilgisizlikten dolayı çalışmaların maalesef durduğunu kaydetti. Arvas, "OSB'ye ait elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi çeşitli gerekçelerle iptal edilmiş, bu durumda OSB'nin iş planını ciddi şekilde geciktirmiştir. Erciş Organize Sanayi Bölgesinin 55 hektar alan üzerine iki etap olarak projelendirilmiştir. Alt yapısı tamamlanmış 1. Etap'ta 27 adet sanayi parseli mevcut olup, toplam 22 hektar alan üzerine kurulmuştur. Bu bölgede ayrılan sanayi parselleri dışında dini tesis, idari tesis, arıtma tesisi, ticari alan, teknik altyapı alanı ve park alanı gibi birçok ortak alanlarda ayrılmıştır. Erciş Organize Sanayi Bölgesi için ödenek aktarılması ve yatırım faaliyetlerinin hızlandırılması konusunda taleplerimizi daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımız ve Bakanımıza iletmiştik. Ancak Bakanımız Mustafa Varank'ın Van ziyaretinde konuyu tekrar kendisine arz ettik. Kendileri de bu konuda duyarlılık göstererek Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında Eciş Organize Sanayi Bölgesine 13 milyon TL ödenek aktarılması talimatını verdi. Aktarılan 13 milyon TL ödenek ile Erciş OSB'ye ait idari bina, yol ve elektrik şebekesi yapım işleri hızla tamamlanacaktır. Erciş Kaymakamı ve OSB Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda Erciş OSB Başkan Yardımcısı İzzet Yağar ve DAKA Genel Sekreterimiz Halil İbrahim Güray bu konuda işbirliği içinde hemen ön fizibilite çalışmalarına başladılar. İnşallah kayıp zamanı telafi ederek mümkün olan en kısa sürede Erciş Organize Sanayi Bölgesini hizmete açacağız" dedi."Erciş'in ekonomisini büyüteceğiz"Erciş gibi gelişmekte olan yerlerde düzenli ekonomik yapıların oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Arvas, "Birçok teşvik kapsamında OSB'lere ve OSB yatırımcılarına destek verilmektedir. Organize sanayi bölgeleri, kentleşmeyi yönlendiren, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önleyen örnek kuruluşlardır. Bu alanlar kaynakların daha rasyonel kullanıldığı, bilgi ve bilişim teknolojilerine erişimin daha kolay olduğu üretim bölgeleridir. Bir çeşit yerel yönetim olan organize sanayi bölgeleri, oluşturdukları iş alanı, istihdam ve üretim nedeniyle bulundukları merkezlerde önemli bir yere sahiptir. Organize sanayi bölgeleri hem rekabet oluşturma hem de sinerji oluşturma açısından oldukça uygun alanlardır. Erciş'te ihtiyaç duyan meslek gruplarıyla ilgili bu şekilde düzenli ekonomik yapılar kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Erciş ilçesi stratejik konumu ve zengin potansiyeli ile gelişime elverişli bir bölgedir. Derdi memleket olan herkesle işbirliği, güç birliği yaparak varlıklı, zengin ve müreffeh bir Erciş inşa edeceğiz" diye konuştu. - VAN