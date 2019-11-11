Haberler » Güncel » Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu - Haber

Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Sonbaharda farklı renklere bürünen Van'ın Erciş ilçesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

11.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:14
Sonbaharda farklı renklere bürünen 'ın ilçesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Dört mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan ilçedeki doğal alanlar, sonbaharda bitki örtüsünün farklı renklere bürünmesi güzel görüntüler oluşturuyor.
Doğa ile iç içe zaman geçirip güzel manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf ve doğa tutkunları da Vangölü kıyısındaki Çelebibağı Mahallesi ve Balık Bendi Mesire Alanı'nı mesken bu mevsimde mesken tuttu.
Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzellikleri ve renk değiştiren bitki örtüsü ile sararan ağaç yapraklarının akarsulara yansımasını fotoğrafladı.
Bisiklet tutkunları da doğada bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.
Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:59 Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi
12:54 Minik öğrenciler besi çiftliğinde ders işledi
12:54 Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek
12:58 Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi
12:58 DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:34 Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 13:00:00