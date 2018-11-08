Erciş'ta "İlçe İdare Şube Başkanları" Toplantısı Yapıldı

Erciş
ilçesinde kurum amirlerinin katılımıyla "İlçe İdare Şube Başkanları" toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığının 11 Ekim 2018 tarihli, 2018/13 sayılı genelgesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.
Toplantıda, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması, kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin suratlı ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması hakkında kurumlarda gereken düzenlemelerin yapılması ve uygulanması noktasında konular görüşüldü.
Mehmetbeyoğlu, kurum amirlerine halkın yanında olması, sorunların çözüm aşamasında kolaylaştırması gerektiğini söyledi.
08 Kasım 2018 Perşembe 21:01