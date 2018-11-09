Erciş'te "15 Temmuz" Konulu Konferans

Erciş
ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İmam Hatiplerin Önemi" konulu konferans düzenlendi. Kaymakamlık
konferans salonunda yapılan programda konuşan AK Parti Van Milletvekili
Abdulahad Arvas, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını söyledi.
15 Temmuz'un halkın zaferiyle sonuçlandığını anımsatan Arvas, "Bizler gençlerimize öncü olacağız. İlimde ülkemizin ihtiyacı olan tüm ürünleri kendimiz üreteceğiz. Dışarıya bağımlılığı bitireceğiz. Burada iş gençlerimize düşüyor. Biz önlerini açacağız, onlar yürüyecek." dedi.
AK Parti İstanbul
Milletvekili Metin Külünk
de 15 Temmuz'un halkın zafer günü olduğunu belirterek, "FETÖ terör örgütü neyse DEAŞda odur, PKK
neyse, FETÖ de odur. İmam hatipliler, sizler bizim geleceğimizsiniz." diye konuştu.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Milletvekili,Ak Parti,Erciş