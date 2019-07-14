14.07.2019 11:56
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Erciş'te 15 Temmuz sergisi açıldı

Erciş

VAN'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı, panel düzenlendi.

VAN'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz fotoğraf sergisi  açıldı, panel düzenlendi.
Erciş Gençlik Merkezi tarafından organize edilen panel ve serginin açılışına, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr Menaf Turan,Gençlik Merkezine üye  öğrenci ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Şehitler parkında düzenlenen sergide, hain darbe girişimi ve darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğrafları yer alırken, serginin açılışının ardından panel düzenlendi. Van YYÜ'den Prof. Dr Turan'ın katıldığı panelde, geçmişten günümüze yapılan askeri darbeler ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili bilgiler verildi.
Panelin ardından, 15 Temmuz şehitlerinin ruhları Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.


- Van
Kaynak: DHA
Van, Güncel

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