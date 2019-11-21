Haberler » Yerel » Erciş'te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti - Haber

Erciş'te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti

Erciş'te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret ettiVAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu öncülüğünde, ara tatil nedeniyle 3 bin öğretmen tarafından 20 bin öğrenci evinde ziyaret edildi.

21.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:25
'te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti
VAN - 'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu öncülüğünde, ara tatil nedeniyle 3 bin öğretmen tarafından 20 bin öğrenci evinde ziyaret edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için Erciş'te görev yapan 3 bin öğretmen, bir günde 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti. Ziyarete Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da destek verdi. Van Yolu ile Salihiye mahallelerindeki aileleri ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve öğretmenler, Kemal Sarıyıldız ve Abdullah Taş isimli velilerin evlerine misafir oldu. Mehmetbeyoğlu, veli ve öğrencilerle sohbet edip, öğrencilerin durumları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.
Mehmetbeyoğlu, ilçede aynı günde 20 bin öğrencinin evlerinde ziyaret edildiğini ifade ederek, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizi bugün evlerinde ziyaret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu uygulamasını çok kıymetli buluyorum. Bugün 3 bin öğretmenimiz, 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Ben bu çalışmayı veliler ve okul arasındaki bağın güçlenmesi açısından çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, valimize, hocalarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Veliler ise, yapılan programı çok isabetli bulduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.
Erciş'te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti

Erciş, Van, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:22 Erciş'te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti
18:54 Birçok hastalığa iyi gelen iğdenin hasadı başladı
18:53 Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması
18:23 Suriyelilerin ülkelerine kesin dönüşleri sürüyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:06 Tarım sektörünün temsilcileri Çorum'da buluştu
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 19:56:59