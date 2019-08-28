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Erciş'te 350 kişiye girişimcilik belgesi verildi

Erciş Gençlik Merkezi ile KOSGEB işbirliği ile açılan girişimcilik kurslarına katılan 350 kişiye belge verildi.

28.08.2019 13:00 Erciş'te 350 kişiye girişimcilik belgesi verildi
Erciş Gençlik Merkezi ile KOSGEB işbirliği ile açılan girişimcilik kurslarına katılan 350 kişiye belge verildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı açıklamada, gençlik merkezinde farklı alanlarda bir çok kurs düzenlediklerini söyledi.
Yıl içerisinde açtıkları kurslara katılan 350 kişiye KOSGEB girişimcilik sertifikası verdiklerini belirten Taşdemir, "Kursları KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar ilçemizde bin kişiye eğitim verip belge sahibi yapmak." dedi.

Mehmet Arif, Erciş, Güncel

Kaynak: AA

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