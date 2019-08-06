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Erciş'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

06.08.2019 14:19 Erciş'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları aracı ile sevk edeceği bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin kullanmış olduğu aracı ilçenin Pay Mahallesi sınırlarında durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Jandarma, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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