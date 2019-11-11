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Erciş'te 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattıkları 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:55Erciş'te 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattıkları 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 'ın ilçesinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Erciş Belediyesi tarafından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan 5 bin adet fidan, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait alanda toprakla buluşturuldu. Fidan dikme töreninde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemizin orman varlığını artırabilmek için bir aradayız. Orman varlığını artırmak tabii ki çok kıymetli ve çok değerlidir. Hele bulunduğumuz şirin ilçemiz yeşil Erciş'te insanlarımızın yeşili ve doğayı sevmesini çok değerli buluyoruz. Biz bu proje ile birlikte geleceğe nefes olmak istiyoruz. İlçemizde de bu kampanyaya büyük destek verildi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bunu bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Ayrıca, Erciş Belediyesi olarak üzüm bağları projesinin ilçemizde daha da genişletilmesi için 2020 yılı içinde çalışmalarımız da olacak" dedi.

Konuşmaların ardından 5 bin adet fidan; protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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