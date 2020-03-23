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Erciş'te 65 yaş üzeri vatandaşlara gıda yardımı ve sağlık muayenesi

Van'ın Erciş ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

23.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:00
Erciş'te 65 yaş üzeri vatandaşlara gıda yardımı ve sağlık muayenesi
Van 'ın Erciş ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Bu kapsamda 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor.
Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında ilçeye bağlı Örene mahallesinde ikamet eden, dışarı çıkamayan 90 yaşındaki Kore gazisi Osman Çelik, sağlık personelleri tarafından muayene edildi.
Çelik'in aile fertleri de sağlık kontrolünden geçirilerek, aileye gıda ve temizlik malzemesinden oluşan koli verildi.
Beyazıt mahallesinde de tek başına yaşayan 67 yaşındaki Adile Sancak'a da sağlık kontrolü sonrası gıda ve temizlik malzemesinden oluşan kolisi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Erciş, Kore, Van, Güncel

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