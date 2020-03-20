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Erciş'te açık hayvan pazarı kapatıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde bulunan açık hayvan pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

20.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:04
Erciş'te açık hayvan pazarı kapatıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde bulunan açık hayvan pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Yeşilova mahallesindeki açık hayvan pazarı, Erciş Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.Öte yandan ilçede, belediye ekipleri ve polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılması zorunlu olan yerleri denetliyor. Yasağa uymayan yerler ceza kesilip, mühürleniyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zabıta, Erciş, Güncel

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