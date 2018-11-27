Erciş'te Aile İçi İletişim Konferansı

27 Kasım 2018 Salı 18:03



27 Kasım 2018 Salı 18:03

Erciş ilçesinde Kadına Şiddetle Mücadele Haftası dolayısıyla aile içi iletişim konferansı düzenlendi.Erciş Kaymakamlık binasında, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansta konuşan Psikolog Yazar Rabia Laçin, evliliğin iki kişiyle çıkılmış bir yol ve aynı zamanda evlilik hayatının bir okul olduğunu belirtti.Laçin, "Evlilikte güzel bir atmosferi yakalayabilmek için aile içi iletişimi kuvvetlendirmeliyiz. Tartışarak değil, konuşup karşılıklı anlayış göstererek sorunları çözebiliriz. Sorun ve sıkıntının sadece eşlerimizde olduğunu düşünmemeliyiz. Onlarında penceresinden bakabilmeliyiz. Empati kura bilirsek çözümlere daha çok yaklaşırız. Köküyle, özüyle barışık bir toplum sorunların üstesinden çok daha rahat gelebilir." diye konuştu.Konferans sonunda Laçin, "Perspektif" isimli kitabını imzalayarak, dinleyicilere hediye etti.Konferansa, AK Parti Erciş Kadın Kolları Başkanı Dürdane Şahin ve üyeler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.