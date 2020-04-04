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Erciş'te araç giriş çıkışları denetleniyor

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye giriş-çıkışları denetledi.

04.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:22
Erciş'te araç giriş çıkışları denetleniyor
Van 'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye giriş-çıkışları denetledi.
Çelebibağı Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüler ve yolcuları kontrol etti.
Sağlık görevlilerince ilk önce ateşleri ölçülen sürücü ve yolculardan evrakları ve şartları uygun olanların şehre girişlerine izin verilirken, uygun olmayanlar ise geri çevrilirdi.
Bazı araçlar ise park alanlarında beklemeye alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Erciş, Van, Güncel
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