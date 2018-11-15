Erciş'te Asayiş Olayları

15 Kasım 2018 Perşembe 16:19



15 Kasım 2018 Perşembe 16:19

Van'ın Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki asayiş olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve satışının önlenmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde M.S.B. ile E.A. isimli şahısların üst aramasını yaptı. Aramada 109,40 gram üç parça halinde eroin maddesi ve uyuşturucu ve satışından elde edildiği düşünülen 175 TL para ele geçirilirken, şahıslar, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinin deposundan çalınan sobalar ile ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ise, bahse konu çalıntı sobaların ilçe merkezinde iki farklı sobacıya satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli E.A. ile K.S., hırsızlık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.Öte yandan, Salihiye Mahallesi Özdemir Hanoğlu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kasadan paraları alıp kaçmaya çalışan B.A. isimli şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - VAN