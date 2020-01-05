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Erciş'te AVM açılışı

Van'ın Erciş ilçesinde 330 metrekare kapalı alana sahip AVM, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da katılımıyla hizmete açıldı.

05.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:41 Erciş'te AVM açılışı
'ın ilçesinde 330 metrekare kapalı alana sahip AVM, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da katılımıyla hizmete açıldı.

Van Yolu Caddesi'nde hizmete giren AVM'nin açılış kurdelesini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu kesti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, iş adamı Samet Duran'a bol kazançlar dilerken, ilçenin her geçen gün biraz daha gelişerek layık olduğu yere emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Açılış sonrası Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve diğer davetlilerle birlikte reyonları gezerek ilgililerden bilgi aldı.

İlçe halkının hizmetine sunulan 330 metrekare kapalı alana sahip AVM içinde zücaciye, çeyiz, kırtasiye, oyuncak, hediyelik eşya, plastik, kozmetik ve ev tekstil alanında seçkin markalar bulunuyor. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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