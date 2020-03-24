Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Erciş'te, caddelere sensörlü el dezenfektanı konuldu - Haberler

Erciş'te, caddelere sensörlü el dezenfektanı konuldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.

24.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:17
Erciş'te, caddelere sensörlü el dezenfektanı konuldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Kaymakamlık binası önü ve belirlenen caddelere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirildi. Mehmetbeyoğlu, koronavirüse karşı ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hizmet standartları çerçevesinde, şehrimizin farklı noktalarına el dezenfektanı koyuyoruz. Bunu için de en yoğun bölgeleri seçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kaymakamlık, Koronavirüs, Erciş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların yardımına koşuyor - Haber 18:34: İZMİR Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdi - Haber 18:34: HATAY İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek - Haber 18:34: MERSİN Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek - Haber 18:34: DOKTOR ÇİFTİN ÇOCUKLARIYLA TEBESSÜM ETTİREN GÖRÜŞMESİ - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'nın korkutarak video çeken gence evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading