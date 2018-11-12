Erciş'te Çocukların Korunması Çalışmaları Değerlendirildi

Van
'ın Erciş
ilçesinde, çocukların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar ele alındı.
Erciş Kaymakamlığında, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu uygulamalarına yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, çocuk gelinler ve erken yaşta evlilik, kanun kapsamında danışmanlık tedbiri uygulanan, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen, suça sürüklenen, sosyal ve ekonomik destek alan, eğitim ve öğretime kazandırılan çocuklar ile Suriyeli çocukların durumu ele alındı.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Sinan Zortul ile kurum temsilcileri katıldı.
Van
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:53