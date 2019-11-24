Erciş'te depremde şehit olan öğretmenler kabirleri başında anıldı

Van
'ın Erciş
ilçesinde 2011'de meydana gelen depremlerde şehit olan 76 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezarları başında anıldı.
Erciş Kaymakamlığı önünde düzenlenen çelenk sunma törenin ardından, okul idarecileri ile öğretmenler depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının kabirlerini ziyaret etti.
Mezarlara karanfil bırakan, Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden öğretmenler, daha sonra Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi'ndeki mevlit programına katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden öğretmenleri anmak istediklerini söyledi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir, İlçe Müftüsü Abdullah Bora, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.