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Erciş'te dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.

19.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:26
Erciş'te dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Van 'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının başlatığı ilk günden bu yana ilçede gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
İlçede sokağa çıkma kısıtlamasında sokakların dezenfekte edildiğini belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:
"İlçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, sağlık merkezleri, otobüs durakları, bankamatikler, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. 7 gün 24 saat esasıyla ilçemiz genelinde temizlik çalışmaları devam ederken, ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel
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