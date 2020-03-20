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Erciş'te dezenfekte çalışması

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.

20.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:24
Erciş'te dezenfekte çalışması
Van 'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.
Belediye ekipleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, çocuk parkları ve camileri dezenfekte etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 10 ekiple sürdürülen çalışmalarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı mekanlar da temizlendi.
Taksi şoförü Murat Işık, belediye ekiplerinin sürekli dezenfekte çalışması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Erciş, Van, Güncel

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