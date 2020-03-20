Erciş'te dezenfekte çalışması
Belediye otobüsünün dezenfekte edilmesi Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi şoförü Murat Işık'ın konuşması Erciş'te dezenfekte çalışması Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.
20.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:48
Belediye otobüsünün dezenfekte edilmesiTaksilerin dezenfekte edilmesiTaksi şoförü Murat Işık'ın konuşması Erciş'te dezenfekte çalışmasıVan'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.
Belediye ekipleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, çocuk parkları ve camileri dezenfekte etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 10 ekiple sürdürülen çalışmalarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı mekanlar da temizlendi.
Taksi şoförü Murat Işık, belediye ekiplerinin sürekli dezenfekte çalışması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
Belediye ekipleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, çocuk parkları ve camileri dezenfekte etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 10 ekiple sürdürülen çalışmalarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı mekanlar da temizlendi.
Taksi şoförü Murat Işık, belediye ekiplerinin sürekli dezenfekte çalışması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
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Kaynak: AA
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