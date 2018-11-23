Erciş'te Eğitim Sorunları Masaya Yatırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 15:11



23 Kasım 2018 Cuma 15:11

Van'ın Erciş ilçesinde eğitimle ilgili sorunlar ele alındı.Erciş Öğretmenevinde, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin başkanlığında yapılan toplantıda, sosyal, kültürel, mesleki ve teknik kursların ayrıntılı analizi yapılarak ilçenin eğitim performansı değerlendirildi.Okul servisleri, rehber personeli eğitimleri, değişen mevzuat hükümleri ile usta öğretici görevlendirmelerinin de masaya yatırıldığı toplantıya, İlçe Halk Eğitim Müdürü Halis Öztaş ve ilçe milli eğitim müdür yardımcıları katıldı.