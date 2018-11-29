Erciş'te Eğitim Toplantısı

Erciş
ilçesinde eğitim toplantısı yapıldı.
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih
Safitürk Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, okullardaki sorunların çözülmesi için öğretmenlerin gereken hassasiyeti gösterdiğini söyledi.
Öğrencilerin başarısının artırılması ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için daha fazla çaba sarf edeceklerini anlatan Şimşek, gerektiğinde öğrencileri evlerinde ziyarete ederek aileleriyle durum değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirtti.
Okul müdürlerinin de katıldığı toplantıda, öğretmenlerin istek ve önerileri dinlendi.
29 Kasım 2018 Perşembe 20:50