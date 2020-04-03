Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erciş'te evde kalan" vatandaşlara sıcak yemek hizmeti

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlıların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

03.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:31
Erciş'te evde kalan
Van 'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlıların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kimsesiz, hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, 65 yaş ve üstü bireyler ve kronik hastalığı olan yaklaşık bin kişiye hijyenik ortamda ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan 3 çeşit yemeği güne 2 öğün olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.
Mehmetbeyoğlu, ihtiyaçları karşılanan ilçe sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.
AŞ Evi Koordinatörü Cengiz Sarıgül de Kızılay'ın destekleriyle hazırladıkları yemekleri, evlerinden çıkmayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti.
Vatandaşlardan Antika Akyol da "Günde 2 kez sıcak yemek getiriyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Devletimiz hiç bir zaman bizleri unutmadı. Bu zor günlerimizde bizlerin yanında olan devletime minnettarım." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erciş'te evde kalan' vatandaşlara sıcak yemek hizmeti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Güncel Haberleri

10:50: Cemevinden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı - Haber 10:50: ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN KIYAFET HIRSIZLARI YAKALANDI - Haber 10:50: Kanada'da Covid-19 nedeniyle ekonomik krizden etkilenenlere yardım - Haber 10:50: Muğla'da seyyar manav uygulaması - Haber 10:50: Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 Kovid-19 hastası taburcu edildi - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:38: Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber