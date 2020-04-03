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Erciş'te evde kalan" vatandaşlara sıcak yemek hizmeti

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlıların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

03.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:08
Van 'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlıların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kimsesiz, hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, 65 yaş ve üstü bireyler ve kronik hastalığı olan yaklaşık bin kişiye hijyenik ortamda ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan 3 çeşit yemeği güne 2 öğün olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.
Mehmetbeyoğlu, ihtiyaçları karşılanan ilçe sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.
AŞ Evi Koordinatörü Cengiz Sarıgül de Kızılay'ın destekleriyle hazırladıkları yemekleri, evlerinden çıkmayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti.
Vatandaşlardan Antika Akyol da "Günde 2 kez sıcak yemek getiriyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Devletimiz hiç bir zaman bizleri unutmadı. Bu zor günlerimizde bizlerin yanında olan devletime minnettarım." dedi.
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Erciş’te evde kalan’ vatandaşlara sıcak yemek hizmeti

Kaynak: AA

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