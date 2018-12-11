Erciş'te Firari Şahıslara Operasyon

Erciş
ilçesinde uzun süredir aranan üç firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağma ve gasp suçlarında 10 kesinleşmiş cezası bulunan C.İ, 8 ayrı dosyadan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Y.D. ve yağma, gasp sucundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda farklı yerlerde yakalanan üç şahıs, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Erciş A Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
11 Aralık 2018 Salı 17:35