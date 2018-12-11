11 Aralık 2018, 17:35
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Erciş'te Firari Şahıslara Operasyon

Erciş

Erciş ilçesinde uzun süredir aranan üç firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Erciş ilçesinde uzun süredir aranan üç firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağma ve gasp suçlarında 10 kesinleşmiş cezası bulunan C.İ, 8 ayrı dosyadan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Y.D. ve yağma, gasp sucundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda farklı yerlerde yakalanan üç şahıs, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Erciş A Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
11 Aralık 2018 Salı 17:35