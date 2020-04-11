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Erciş'te fırıncılar mahallelere ekmek servisi yaptı

VAN'ın Erciş ilçesinde bazı fırınlar mahallelere ekmek servisi yaparken, polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak sokağa çıkanları uyararak evlerine gitmesini sağladı.

11.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:11
Erciş'te fırıncılar mahallelere ekmek servisi yaptı

VAN'ın Erciş ilçesinde bazı fırınlar mahallelere ekmek servisi yaparken, polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak sokağa çıkanları uyararak evlerine gitmesini sağladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van 'ın yaklaşık 170 bin nüfuslu Erciş ilçesi sessizliğe büründü. Bazı fırınların mahallere ekmek servisi yaptığı ilçede, yasaktan haberi olmayanları ise devriye görevi yapan polisler uyardı. İlçede görev yapan fırıncılar, hiç kimseyi ekmeksiz bırakmayacaklarını söyledi.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Polis, Van, Güncel
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