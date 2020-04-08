Erciş'te gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor - VAN
Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarda yüz koruyucu maske üretimi yapıyor.
08.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:42
Sahil Kent Mahallesindeki merkezde gönlü gençlerin ürettiği maskeler, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda ilçe Sağlık Müdürlüğüne teslim ediliyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 boyutlu yazıcılarla sperlik maske üretimine başladıklarını söyledi.
Günde 500 maske üretmeyi planladıklarını belirten Taşdemir, maskeleri sağlık çalışanlarına, güvenlik güçleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına vereceklerini ifade etti.
Kaynak: AA