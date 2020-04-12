Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erciş'te halk sokağa çıkma yasağına uydu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Van'ın Erciş ilçeside cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

12.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:55
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Van 'ın Erciş ilçeside cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından ilçe merkezinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.
Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.
İlçedeki mesire alanları, sahil bandı, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları dronla havadan görüntülendi. Erciş’te halk sokağa çıkma yasağına uydu

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Erciş, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Erciş'te halk sokağa çıkma yasağına uydu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Amasya'da "Milli Dayanışma Kampanyası"na dezenfekte desteği - Haber 17:26: Siirt'te koronavirüs karantinasındaki 8 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 17:26: Ardahan'da çoban ateşi örtü yangınına neden oldu - Haber 17:24: Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 17:24: Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber