Haberler » Güncel » Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (2)

Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (2)

Van'ın Erciş ilçesinde haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı.

15.10.2019 10:42
Van'ın Erciş ilçesinde haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (2)

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Yıldız, Erciş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:54 12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi
10:53 Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü
10:53 Dev kruvaziyer gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti
10:52 Samsun'da okul servisleri denetlendi
10:52 Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi ağır yaralandı
10:52 Barış pınarı harekatı'nda 7'nci gün
10:52 Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
15.10.2019 10:55:03