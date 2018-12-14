Erciş'te "İş Güvenliği ve Sağlığı" Eğitimi

Van
'ın Erciş
ilçesinde "iş güvenliği ve sağlığı" eğitimini tamamlayan 50 kursiyere sertifikaları verildi.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için Gençlik Merkezinde sertifika töreni düzenlendi.
Törende konuşan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş, ilçe genelinde 154 kurs açtıklarını, bunlardan 16 tanesini Gençlik Merkezi ile ortaklaşa düzenlediklerini söyledi.
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif
Taşdemir de amaçlarının gençleri sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşturmak olduğunu belirterek, kursiyerleri tebrik etti.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Van,Erciş
14 Aralık 2018 Cuma 11:55