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Erciş'te jandarmadan 'Güven Masası' uygulaması

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında başlatıldı.

05.09.2019 18:20 Erciş'te jandarmadan 'Güven Masası' uygulaması
Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında başlatıldı.

Vatandaşlara en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde 'Güven masası' uygulaması hayata geçirildi. Uygulama amacının, jandarma-halk ilişkilerini daha üst düzeye taşımak ve jandarma karakollarının vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebileceği, şikayet ve ihbarlarını dile getirebileceği, güvenlikle ilgili kaliteli iyi hizmet alabileceği yerler haline getirilmesi olduğu vurgulanırken, bu kapsamda oluşturulan güven masalarının jandarma karakolları girişinde, vatandaşların ilk temas noktası olarak kolaylıkla görebileceği uygun yerlere konulduğu kaydedildi.

Güven masası uygulamasının Van İl Jandarma Komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakolunda faaliyete geçirildiği dile getirilirken, diğer jandarma karakol komutanlıklarında da "Güven Masası" kurulması çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - VAN

Jandarma, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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