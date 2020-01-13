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Erciş'te kar yağışı

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı hayat olumsuz etkiledi.

13.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:09Erciş'te kar yağışı
'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı hayat olumsuz etkiledi.

Erciş'te etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Biriken kar kütleleri, Erciş Belediyesine ait iş makineleriyle yollardan temizlenerek kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor. Ulaşımın sağlanması için tüm ekipleri karla mücadele için seferber ettiklerini belirten belediye yetkileri, gece buzlanmaya karşı da yolların tuzlandığını ifade ettiler.

Bahattin Elçi isimli vatandaş ise, bu yıl şehir merkezine karın ilk kez yağmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, ekinlerin soğuğa karşı korunması için kar örtüsünün oluşması gerektiğine dikkat çekerek, "Yağan kar ekinler üzerine bir yorgan görevi yapmaktadır. İnşallah bereketli olur" dedi.

Kar kalınlığının ilçe merkezine 10, kırsalda ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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