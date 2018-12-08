Van
'ın Erciş
ilçesindeki Tenzile Ana Ortaokulu öğrencileri, Kardeş Okul Projesi kapsamında kardeş okulları Karatavuk İlkokulunu ziyaret ederek, buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Öğrenciler okulda aynı sırayı paylaşarak birlikte oyunlar oynayıp, eğlendiler. Öğretmenlerin de eşlik ettiği ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu.
Karatavuk İlkokulu Müdürü Mustafa Demir
, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını, yakın zamanda kendilerinin de Tenzile Ana Ortaokuluna bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade etti.
Tenzile Ana Ortaokulu Müdürü Resul Gezici ise öğrencilerin bu vesile ile çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.
Gezici, "Bu tarz projeler hem ilçemiz, hem de ülkemiz için çok önemli. Öğrencilerimizin kaynaşmasına, paylaşmasına vesile oluyor. İnşallah devamı da gelir." dedi.
Tenzile Ana Ortaokulu İngilizce öğretmeni Öznur Anaç, ziyareti Kardeş Okul Projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini ve öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirtti.
Anaç, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin de desteğiyle kardeşleri için kendi elleriyle çeşitli hediyeler hazırladı. Böyle bir mutluluğa şahit olmak bizi de çok mutlu etti." diye konuştu.
Van,Erciş
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:37