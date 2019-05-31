31.05.2019 18:27
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Erciş'te kaza: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 yaralı

Erciş

VAN'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si  Van'a sevk edilirken, 2 yaralı da Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Van
Kaynak: DHA
Van, Erciş, Güncel