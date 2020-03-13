Erciş'te koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı
Muş, Bitlis ve Van'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.
13.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:58
Muş , Bitlis ve Van 'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.
Muş Belediyesi ekipleri, belediyeye ait araçlar, duraklar, çöp konteynerleri, hayvan pazarı ve ATM'ler ile vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı en etkili yöntemin temizlik olduğunu belirterek, "Temizlik de dinimizin bir emridir. Halkımızın bu anlamda daha tedbirli davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bitlis sokakları Van Gölü suyuyla dezenfekte ediliyor
Bitlis Belediyesince, uzmanların, virüse karşı dezenfeksiyon için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunun kullanılmasına olumlu görüş vermesinin ardından çalışma başlatıldı.
Tatvan ilçesine giden itfaiye ekipleri, Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinde araçlara doldurdukları göl suyuyla il merkezindeki cadde ve sokakları yıkadı.
Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun, virüse karşı da etkili olacağını düşündüklerini söyledi.
Aslan, "Bundan sonra camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de göl suyuyla dezenfekte çalışmalarımızı periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarımız ve duraklarımızı da dezenfekte ediyoruz. 60 toplu taşıma aracımızda günde yaklaşık 25 bin kişi taşıyoruz." diye konuştu.
Van
Van'ın Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, Van Gölü'nden taşıdıkları sodalı ve tuzlu suyla cadde ile sokakları dezenfekte etti.
Başkale Belediyesi ekipleri de vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı. Kamu kurumları ve camiler de ilaçlandı.
Muş Belediyesi ekipleri, belediyeye ait araçlar, duraklar, çöp konteynerleri, hayvan pazarı ve ATM'ler ile vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı en etkili yöntemin temizlik olduğunu belirterek, "Temizlik de dinimizin bir emridir. Halkımızın bu anlamda daha tedbirli davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bitlis sokakları Van Gölü suyuyla dezenfekte ediliyor
Bitlis Belediyesince, uzmanların, virüse karşı dezenfeksiyon için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunun kullanılmasına olumlu görüş vermesinin ardından çalışma başlatıldı.
Tatvan ilçesine giden itfaiye ekipleri, Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinde araçlara doldurdukları göl suyuyla il merkezindeki cadde ve sokakları yıkadı.
Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun, virüse karşı da etkili olacağını düşündüklerini söyledi.
Aslan, "Bundan sonra camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de göl suyuyla dezenfekte çalışmalarımızı periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarımız ve duraklarımızı da dezenfekte ediyoruz. 60 toplu taşıma aracımızda günde yaklaşık 25 bin kişi taşıyoruz." diye konuştu.
Van
Van'ın Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, Van Gölü'nden taşıdıkları sodalı ve tuzlu suyla cadde ile sokakları dezenfekte etti.
Başkale Belediyesi ekipleri de vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı. Kamu kurumları ve camiler de ilaçlandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erciş'te koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı