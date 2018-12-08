Erciş'te Lastikçilerde "Kış Lastiği" Mesaisi

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasından dolayı Van
'ın Erciş
ilçesinde lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu.
Oto lastikçi Selami Karadağ
, gazetecilere yaptığı açıklamada, imalat tarihi 5 yılı geçmiş lastiklerin alınmaması gerektiğini söyledi.
Sürücülerin ilk başta kendi güvenlikleri için kış lastiği uygulamasına uyması gerektiğini vurgulayan Karadağ, "Şu anda işlerimizde bir yoğunluk yaşanıyor. İsteyen müşterilerimizin yazlık lastiklerini burada muhafaza edebiliyoruz. Gerektiği zaman da tekrar takıyoruz." dedi.
Karadağ,Van,Erciş
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:02