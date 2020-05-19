Erciş'te muay thai sporcularından 19 Mayıs kutlaması

Erciş'te muay thai sporcularından 19 Mayıs kutlamasıVAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında Avrupa ve dünya şampiyonlarını da bulunduğu muay thai milli sporcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle klip hazırladı.

Erciş'te muay thai sporcularından 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:22
Erciş'te muay thai sporcularından 19 Mayıs kutlaması
VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında Avrupa ve dünya şampiyonlarını da bulunduğu muay thai milli sporcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle klip hazırladı. Klipte, sporcular İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'ın Erciş ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan muay thai antrenörü Sinan Ağlar'ın öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için klip hazırladı. Klipte, aralarında Avrupa ve dünya şampiyonu olan 10 muay thai sporcusu, evlerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Okunan kıtalar da birleştirilerek klibe dönüştürüldü. Hazırlanan bu klip ise sosyal medyada paylaşıldı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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