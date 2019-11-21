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Erciş'te öğrenciler ara tatilde spor yapma imkanı buldu

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler ara tatili spor yaparak değerlendirdi.

21.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:04Erciş'te öğrenciler ara tatilde spor yapma imkanı buldu
'ın ilçesinde öğrenciler ara tatili yaparak değerlendirdi.
İlçedeki kick boks ve muay thai milli takım antrenörü Sinan Ağlar, öğrencilerle spor salonunda ve Van Gölü sahilinde antrenman yaptı.
Ağlar, yaptığı açıklamada, ara tatil öncesi okulları gezerek başarılı öğrencileri spora kazandırmak istediğini belirterek, "Ailelerle görüştük yetenekli çocukları tespit ettik. Çocukları başarılı oldukları branşlara teşvik ediyoruz." dedi.
Bilge Nur Yıldız da ara tatilde kick boks ve muay thai yaptıklarını anlatarak, "Tatil bizim için çok iyi oldu. Bize bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ederim. Ara tatilin sayesinde ileride çok iyi bir sporcu olup ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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