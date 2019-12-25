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Erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği

VAN'ın Erciş ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında 200 ortaokul öğrencisi, belediyeye ait salonda sinema izledi.

25.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:23 Erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği

VAN'ın ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında 200 ortaokul öğrencisi, belediyeye ait salonda sinema izledi.

Erciş Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik başlatılan 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında, Erciş'e 40 kilometre uzaklıktaki Tekler ve Ortaokulu'ndaki 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri için sinema etkinliği düzenlendi. Erciş Belediye sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan 200 öğrenci sinema izledi. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu şöyle konuştu: "Bugün Tekler ve Üzümlü köylerimizdeki 2 okulumuzdan gelen 200 öğrencimize sinema seyrettirme imkanı sağladık. Öğrencilerimiz arasında ilk kez sinema ile tanışan çocuklarımız var. Erciş ilçemizde yaklaşık 55 bin öğrencimiz bulunuyor. Bundan sonra amacımız bu çalışmalarımızı yoğunlaştırıp diğer öğrencilerimize de ulaşmak. Bu bağlamda emek veren bütün belediye personelimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum"



Üzümlü, Erciş, Güncel

Kaynak: DHA

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