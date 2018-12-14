Erciş'te Öğrencilere Giysi Yardımı Yapıldı

Erciş
ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.
AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk
'ün oluşturduğu dostluk grubu tarafından Ercişli öğrencilere kışlık giysi gönderildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
tarafından alınan yardımlar ilçedeki 550 öğrenciye dağıtıldı.
Müdür Şimşek, yaptığı açıklamada, yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildiğini belirterek, yardımı gönderenlere teşekkür etti.
Dostluk Gurubu Başkanı Mahmut Yılmaz
da yardım kolilerinin içinde bot, kaban, çorap, kazak ve kışlık kıyafetlerin yer aldığını söyledi.
Metin Külünk
14 Aralık 2018 Cuma 20:05