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Erciş'te öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı

Diriliş Gençlik Federasyonunca yürütülen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında temin edilen kışlık giysiler, Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

19.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:50Erciş'te öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı
Diriliş Gençlik Federasyonunca yürütülen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında temin edilen kışlık giysiler, Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Müzeyyen-Sezai Selah Kız Teknik ve Meslek Lisesi pansiyonundaki programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, başta federasyon başkanı Berivan Algın olmak üzere kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.
Mehmetbeyoğlu, "Memleketimizin her bir köşesinde kardeşlik hukukunun ne kadar ön plana çıktığının, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine insanlarının bir ve beraber olduğunun en büyük göstergesi budur." dedi.
Kampanya kapsamında önce Elazığ'daki depremzede çocukları ziyaret ettiklerini belirten Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, daha sonra Ercişli çocukları sevindirmek için ilçeye geldiklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından mont ve botların bulunduğu yardım paketleri değişik okullarda eğitim gören 55 öğrenciye dağıtıldı.

Meslek Lisesi, Güncel

Kaynak: AA

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