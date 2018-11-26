Erciş'te Öğretmenler Günü Etkinliği

Van
'ın Erciş
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Kaymakamlık
konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Anadolu'nun köylerinde, kentlerinde ilgisiz, çaresiz, eğitimsiz çocukların kalmaması için çaba gösteren öğretmenleri tebrik eden Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk
ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmetle andı.
Öğretmenler adına konuşan emekli öğretmen Selahattin Koşar ise tarih boyunca her toplumda öğretmenlere ayrı bir önem verildiğini söyledi.
Eğitim öğretim olmadan toplumların, milletlerin kalkınmasının, gelişmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Koşar, "Baş öğretmen Atatürk 'Milletleri kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' der. Milletlerin geleceğinde söz sahibi olan bütün yöneticiler, öğretmenlerin verdiği eğitimden geçmişlerdir. Öğrenci öğretmenin aynasıdır. Öğrenciye ne verirseniz onu alırsınız. Dolayısıyla onların başarısı sizlerin başarınızı gösterir. Bu kutsal mesleğinizi çok sevin." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi sahnelendi, müzik dinletisi sunuldu.
Öğretmenlere çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk,Van,Erciş
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:01