Erciş'te Özel Öğrenciler Gösteriler Sundu

Van
'ın Erciş
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde düzenlenen etkinlikte, özel öğrenime gereksinim duyan çocuklar bundukları gösterilerile beğeni topladı.
Erciş Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu ile Mesleki Eğitim Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Şehit Polis
Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonunda etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, okulda eğitim öğrenim gören özel öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu. Öğrencilerin gösterileri beğeni topladı.
Gösterilerin ardından Erciş Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere giyim yardımı yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu da engellilere çeşitli hediyeler verdi.
Programa İlçe Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Can Candaş ile kurum amirleri de katıldı.
Van,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Erciş
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:27