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Erciş'te PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak imha edildi

Erciş'te PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak imha edildiVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde tespit edilen PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak kullanılamaz hale getirildi.

30.07.2019 12:55
Erciş'te PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak imha edildi
Erciş'te PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak imha edildi
VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde tespit edilen PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınak bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine icra edilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama faaliyeti sonucunda 1 adet jeneratör, 1 adet tüp (3,5 Kg), 1 adet 12 volt akü, sığınak yapımında kullanılan araç ve gereç, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek sığınak kullanılamaz haline getirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Jandarma, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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