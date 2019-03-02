02 Mart 2019, 10:20
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Erciş'te Şehit Çevik İçin Mevlit Okutuldu

Erciş

Van'ın Erciş ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu.

Vanyolu Camisindeki programda ilçe müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.

Şehitler için duaların edildiği programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108.Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, şehidin ailesi ve vatandaşlar da katıldı. Van, Afrin, Erciş, Güncel
Kaynak: AA