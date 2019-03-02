Erciş'te Şehit Çevik İçin Mevlit Okutuldu

Van
'ın Erciş
ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin
'de yürütülen Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma
Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu.
Vanyolu Camisindeki programda ilçe müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.
Şehitler için duaların edildiği programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108.Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, şehidin ailesi ve vatandaşlar da katıldı.
Van, Afrin, Erciş, Güncel
Kaynak: AA